Деньги обнулятся: как спасти сбережения

Аналитик Степан Демура допустил резкий обвал на фондовых рынках и «обнуление» накоплений людей по всему миру. ИА DEITA.RU отмечает, что это наложится на высокую инфляцию в России, уже обесценивающую сбережения.

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Аналитик считает, что в ближайшем будущем стоимость ценных бумаг упадет, поэтому людям стоит заняться спасением своих денег.

Основным фактором возможного обвала рынков эксперт назвал резко ухудшение экономической конъюнктуры в Китае, где начался энергетический кризис и дефолт крупнейшего застройщика

В интервью YouTube-каналу Dinku Trading Демура заявил, что ради спасения капиталов стоит обратить внимание на золото и доллары.

«Есть два надежных банка - стеклянный и аллюминиевый. < > По результатам 2008 года было только два актива, которые выросли, это доллар и золото. < > Закопайте их куда-нибудь, только закапывайте трезвым, чтобы не забыть куда закопали» , - отметил он.

ИА DEITA.RU подчеркнуло, что при переносе сбережений в новые активы необходимо учитывать рост инфляции. Минэкономразвития ранее скорректировало оценку по инфляции на конец года - с 5,8 до 7,4 процента. Это максимальный показатель с 2015 года - тогда она достигала 12,9 процента.

Министр экономического развития Максим Решетников объяснил разгон продовольственной инфляции нетипичным ростом цен на овощи и фрукты, а также подорожанием мяса.