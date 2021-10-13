Деньги обнулятся: как спасти сбережения

Аналитик Степан Демура допустил резкий обвал на фондовых рынках и «обнуление» накоплений людей по всему миру. ИА DEITA.RU отмечает, что это наложится на высокую инфляцию в России, уже обесценивающую сбережения.
Аналитик считает, что в ближайшем будущем стоимость ценных бумаг упадет, поэтому людям стоит заняться спасением своих денег.
Основным фактором возможного обвала рынков эксперт назвал резко ухудшение экономической конъюнктуры в Китае, где начался энергетический кризис и дефолт крупнейшего застройщика
В интервью YouTube-каналу Dinku Trading Демура заявил, что ради спасения капиталов стоит обратить внимание на золото и доллары.
«Есть два надежных банка - стеклянный и аллюминиевый. < > По результатам 2008 года было только два актива, которые выросли, это доллар и золото. < > Закопайте их куда-нибудь, только закапывайте трезвым, чтобы не забыть куда закопали» , - отметил он.
ИА DEITA.RU подчеркнуло, что при переносе сбережений в новые активы необходимо учитывать рост инфляции. Минэкономразвития ранее скорректировало оценку по инфляции на конец года - с 5,8 до 7,4 процента. Это максимальный показатель с 2015 года - тогда она достигала 12,9 процента.
Министр экономического развития Максим Решетников объяснил разгон продовольственной инфляции нетипичным ростом цен на овощи и фрукты, а также подорожанием мяса.
Решетников подчеркнул, что, несмотря на изменение оценки инфляции, планы правительства по индексации тарифов не изменятся: в 2022 году рост цен на услуги ЖКХ не превысит четырех процентов.