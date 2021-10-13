Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 83.15
Войти в почту

Московским пенсионерам заплатят 10 тысяч за вакцинацию

Алиса Селезнёва
1 час назад

Пожилые москвичи могут выбрать денежную компенсацию в 10 тысяч рублей вместо получаемых за вакцинацию от коронавируса подарочных наборов «С заботой о здоровье». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Пенсионерам заплатят 10 тысяч за вакцинацию
Фото: ТАССТАСС

В мэрии напомнили, что участниками программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 являются люди старше 65 лет, которые с 23 июня по 31 декабря сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию. Также в ней принимают участие пожилые москвичи, которые пройдут повторную вакцинацию в указанный период.

Участники программы ранее получали подарочные наборы «С заботой о здоровье», а теперь смогут заменить их денежным вознаграждением.

«Выплату в размере 10 тысяч рублей могут выдать вместо подарочного набора. Чтобы ее получить, надо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. С собой нужно взять паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор», - отмечается в сообщении портале мэра и правительства Москвы.

По данным оперштаба Москвы на 12 октября, в столице было выявлено 4 699 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки были госпитализированы 1 375 человек, скончались 70 пациентов. На ИВЛ находятся 536 человек. В оперштабе также отметили, что число госпитализаций за последние две недели увеличилось в два раза, а сама заболеваемость - в 1,5.

В России появился новый вид мошенничества с вакцинацией

Личный счет,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители