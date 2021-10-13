Пенсионерам заплатят 10 тысяч за вакцинацию

Пожилые москвичи могут выбрать денежную компенсацию в 10 тысяч рублей вместо получаемых за вакцинацию от коронавируса подарочных наборов «С заботой о здоровье». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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В мэрии напомнили, что участниками программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19 являются люди старше 65 лет, которые с 23 июня по 31 декабря сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию. Также в ней принимают участие пожилые москвичи, которые пройдут повторную вакцинацию в указанный период.

Участники программы ранее получали подарочные наборы «С заботой о здоровье», а теперь смогут заменить их денежным вознаграждением.

«Выплату в размере 10 тысяч рублей могут выдать вместо подарочного набора. Чтобы ее получить, надо подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. С собой нужно взять паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор», - отмечается в сообщении портале мэра и правительства Москвы.