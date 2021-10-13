Больше 12 тысяч: в России поднимут пособие по безработице

В 2022 году максимальное пособие по безработице в России увеличится до 12 792 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтруд.

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В министерстве отметили, что пособие будет равно минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). В 2021 году размер пособия по безработице составлял 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года.

Условия предоставления пособия останутся прежними: после регистрации в качестве безработного в первые три месяца россиянин будет получать 75 процентов заработка (не более 12 792 рублей), в следующие три месяца - 60 процентов заработка, но не более пяти тысяч рублей.

Минимальной пособие - 1500 рублей - назначается людям, которые никогда прежде не работали, либо не работали длительное время.

В конце марта президент России Владимир Путин сообщил, что власти возместят часть расходов, которые бизнес потратит на зарплаты бывших официально безработных.

Президент рассказал, что на каждого такого сотрудника работодателю будут перечислять три минимальных размера оплаты труда (МРОТ) - 38 376 рублей.

Субсидии решили выплачивать при соблюдении двух условий.