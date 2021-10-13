ПФР: Родные умерших пенсионеров могут получить их деньги

Наследники умерших пенсионеров могут претендовать на недополученную сумму. Об этом сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.

«Не позднее, чем до истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионера, начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью, выплачиваются членам семьи умершего пенсионера, совместно проживавшим с ним на день его смерти», — говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ПФР.

Речь идет о детях, братьях и сестрах, внуках, родителях пенсионера, супругах, дедушках и бабушках. При этом ПФР напоминает о необходимости подтвердить факт родственной связи и совместного проживания с умершим пенсионером на день его смерти, предоставив в клиентскую службу ПФР необходимые документы.

Если родственная связь и совместное проживание не подтверждается или полугодовой срок истек, наследник может рассчитывать на недополученную пенсию на основании права на наследство.