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ПФР: Родные умерших пенсионеров могут получить их деньги

Лера Букина
21 минуту назад

Наследники умерших пенсионеров могут претендовать на недополученную сумму. Об этом сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.

ПФР: Родные умерших пенсионеров могут получить их деньги
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Не позднее, чем до истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионера, начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью, выплачиваются членам семьи умершего пенсионера, совместно проживавшим с ним на день его смерти», — говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ПФР.

Речь идет о детях, братьях и сестрах, внуках, родителях пенсионера, супругах, дедушках и бабушках. При этом ПФР напоминает о необходимости подтвердить факт родственной связи и совместного проживания с умершим пенсионером на день его смерти, предоставив в клиентскую службу ПФР необходимые документы.

Если родственная связь и совместное проживание не подтверждается или полугодовой срок истек, наследник может рассчитывать на недополученную пенсию на основании права на наследство.

Как стало известно раннее, Верховный суд России постановил, что выплату за покупку лекарств, которые должны были предоставляться бесплатно, могут получить в том числе наследники умершего пациента.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
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