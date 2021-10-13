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Россиянам посоветовали не спешить с покупкой билетов в Таиланд

Мария Иванова
1 час назад

Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе призвала россиян «крайне взвешенно» подходить к покупке билетов в Таиланд и другие неоткрытые направления. Об этом сообщает агентство «Москва».

Россиянам посоветовали не спешить с покупкой билетов в Таиланд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Власти Таиланда анонсировали отмену карантина для полностью привитых от коронавируса туристов с 1 ноября. Премьер-министр страны Прают Чан-Оча подчеркнул, что это коснется путешественников из списка стран с низким уровнем распространения вируса. Туристам из стран, пока не включенных в список, придется пройти карантин и соблюдать другие требования.

При этом даже полностью вакцинированным туристам нужно будет предоставлять результаты ПЦР-теста.

Ломидзе напомнила, что российский оперативный штаб пока не возобновил прямое авиасообщение с Таиландом.

«Мы бы рекомендовали крайне взвешенно подходить к покупке билетов на неоткрытых направлениях», - заявила она.

Глава АТОР подчеркнула, что вероятность открытия перелетов к ноябрю просчитать невозможно.

«Во время пандемии регулярно авиакомпании продавали билеты на рейсы по неоткрытым направлениям. Потом рейс снимали и людям возвращали деньги или предлагали перенести на другую дату», - напомнила она.

Летом Таиланд объявил о признании российской вакцины «Спутник V». В сентябре посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават выразил надежду, что страну до конца года посетят сто тысяч россиян.

Он рассказал, что до пандемии Таиланд посещали более 1,5 млн россиян в год.

«Конечно же, Россия – важный рынок для Таиланда. Могу сказать – в Таиланде соскучились по российским туристам и с нетерпением ждут их возвращения», - отмечал он.

Личный счет,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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