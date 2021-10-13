Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.86EUR 83.00BRENT 82.64
Войти в почту

Россия вошла в топ-3 стран по добыче биткоина

Газета.Ru
27 минут назад

Россия вошла в топ-3 стран мира по объему майнинга биткоинов. Эти данные были получены специалистами школы бизнеса при Кембриджском университете и опубликованы на специальном сайте.

Россия вошла в топ-3 стран по добыче биткоина
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно статистике, доля России в глобальной добыче с сентября 2019 года по август 2021 выросла почти в два раза — с 5,9% до 11,2%.

Показатели хешрейта (общей мощности оборудования) в России за год в среднем выросли с 5,2 до 13,6 Eh/s. При этом большой скачок произошел с июня этого года, когда Китай начал активно бороться с майнерами.

Специалисты считают, что, как только производство биткоинов в Китае стало под запретом и прекратилось, первенство оказалось у США. Доля Соединенных штатов в совокупном хешрейте выросла до 35,4%. На втором месте оказался Казахстан (18,1%).

Ранее эксперт рассказал «Газете.Ru», почему массовый переезд майнеров из Китая происходит в первую очередь в США, а не в Россию. По его словам, есть несколько факторов, из-за которых компании отдают предпочтение Соединенным Штатам.

Личный счет,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители