Россия вошла в топ-3 стран по добыче биткоина

Россия вошла в топ-3 стран мира по объему майнинга биткоинов. Эти данные были получены специалистами школы бизнеса при Кембриджском университете и опубликованы на специальном сайте.

Согласно статистике, доля России в глобальной добыче с сентября 2019 года по август 2021 выросла почти в два раза — с 5,9% до 11,2%.

Показатели хешрейта (общей мощности оборудования) в России за год в среднем выросли с 5,2 до 13,6 Eh/s. При этом большой скачок произошел с июня этого года, когда Китай начал активно бороться с майнерами.

Специалисты считают, что, как только производство биткоинов в Китае стало под запретом и прекратилось, первенство оказалось у США. Доля Соединенных штатов в совокупном хешрейте выросла до 35,4%. На втором месте оказался Казахстан (18,1%).