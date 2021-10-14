Аксаков предложил четко прописать в законе полную стоимость кредита

Подход к исчислению полной стоимости кредита будет кардинально изменен в 2022 году, сообщает газета "Известия". По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект, который могут внести в Госдуму в осеннюю сессию, может быть принят уже в I квартале будущего года. Предстоящие поправки коснутся не только принципов расчета полной стоимости кредита, но и "периода охлаждения", а также рекламы кредитных продуктов. В банках и микрофинансовых организациях в целом поддержали повышение прозрачности при выдаче займов, однако предупредили, что изменения могут привести к росту теневого сектора. "Нововведение существенно ограничит доходы многих игроков - особенно тех компаний, в которых прибыль от реализации дополнительных услуг достигает 25–30% от ее общего объема", - рассказал гендиректор МФК "Займер" (Robocash Group) Роман Макаров. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала законодателей ужесточить порядок расчета полной стоимости кредита по всем видам ссуд.