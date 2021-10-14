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Подход к расчету стоимости кредита изменится в 2022 году

Елена Прошина
1 час назад

Подход к исчислению полной стоимости кредита кардинально изменится в 2022 году. Соответствующий законопроект внесут в Государственную думу в осеннюю сессию. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Принцип выдачи кредитов кардинально изменится в РФ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, законопроект могут принять уже в I квартале 2022 года.

Предстоящие поправки коснутся как принципов расчета полной стоимости кредита, так и «периода охлаждения» и рекламы кредитных продуктов. Ожидается, что поправки помогут разъяснить реальные расходы гражданина на обслуживание кредита, а также упростят гражданам выбор наиболее выгодного предложения на рынке.

Повышение прозрачности при выдаче займов в микрофинансовых организациях и банках в целом поддержали. Однако внесли предупреждение, что изменения могут способствовать росту теневого сектора.

Как пояснил Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер» (Robocash Group), нововведение ограничит доходы многих игроков — особенно тех компаний, в которых прибыль от реализации дополнительных услуг достигает 25–30% от ее общего объема.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина обратилась к законодателям с просьбой ужесточить порядок расчета полной стоимости кредита по всем видам ссуд.

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