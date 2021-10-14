Сколько лет будут выплачивать накопительную пенсию

Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года страховые пенсии будут увеличены на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года — в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению повысятся на 7,7%. Таким образом, среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам с учетом повышения составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. Также с 2022 года начнутся выплаты накопительных пенсий для женщин 1967 года рождения. Их средний размер составит 2613 рублей.