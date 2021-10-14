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Сколько лет будут выплачивать накопительную пенсию

Алиса Селезнёва
1 час назад

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил к первому чтению законопроект о периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году. Об этом пишет ТАСС.

Сколько лет будут выплачивать накопительную пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что период выплаты накопительной пенсии, который определяется на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет, будет сохранен на уровне 264 месяцев.

«В целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 г. предлагается установить в размере 264 месяцев», - говорится в документе.

С 1 января текущего года этот срок также составляет 264 месяца. В 2020 году он был равен 258 месяцам.

До 18 тысяч: как вырастут пенсии в 2022 году

Ранее стало известно, что с 1 января 2022 года страховые пенсии будут увеличены на 5,9%, а с 1 апреля 2022 года — в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера — социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению повысятся на 7,7%. Таким образом, среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам с учетом повышения составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. Также с 2022 года начнутся выплаты накопительных пенсий для женщин 1967 года рождения. Их средний размер составит 2613 рублей.
Личный счет,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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