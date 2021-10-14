Сколько лет будут выплачивать накопительную пенсию

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил к первому чтению законопроект о периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году. Об этом пишет ТАСС.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что период выплаты накопительной пенсии, который определяется на основании статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет, будет сохранен на уровне 264 месяцев.
«В целях определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2022 г. предлагается установить в размере 264 месяцев», - говорится в документе.
С 1 января текущего года этот срок также составляет 264 месяца. В 2020 году он был равен 258 месяцам.