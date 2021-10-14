Россиянам хотят разрешить менять деньги без паспорта

Госдума России планирует сегодня рассмотреть законопроект об отмене идентификации клиента при обмене или замене банкнот на сумму до 40 тыс. рублей. Об этом пишет «Парламентская газета».

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С инициативой увеличить до 40 тыс. пороговую сумму для проведения банковских операций без паспорта выступила группа депутатов и сенаторов. В законопроекте предлагается не идентифицировать клиентов кредитных организаций при обмене банкнот различного достоинства и операций по замене поврежденных банкнот.

При этом, если сумма превышает пороговое значение, но остается меньше 100 тыс., авторы законопроекта предлагают проводить упрощенную идентификацию клиента.

Парламентарии уверены, что новые нормы смогут упростить взаимодействие людей с кредитными организациями.

Ранее первое чтение в Госдуме прошел законопроект, подразумевающий упрощенную идентификацию клиентов банков по водительскому удостоверению. При этом с помощью удостоверения можно будет получить лишь ограниченный набор услуг: переводы без открытия счета, валютно-обменные операции до 100 тыс. рублей, кредит до 15 тыс. рублей, заключить договор брокерского счета, доверительного управления ценными бумагами и приобрести инвестиционный пай.