Москвичам добавят по 685 рублей к прожиточному минимуму

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение повысить прожиточный минимум для жителей Москвы с 1 января 2022 года. Он составит 18 714 рублей на душу населения, говорится в постановлении столичного правительства, прирост составит 685 рублей.
«В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в рассчете на душу населения – 18 714 рублей, для трудоспособного населения – 21 371 рубль, для пенсионеров – 14 009 рублей, для детей – 16 174 рубля», – сказано в документе.
В 2021 году прожиточный минимум в расчете на душу населения достиг 18 029 рублей, для трудоспособного населения – 20 589 рублей. Для пенсионеров – 13 496 рублей и для детей – 15 582 рубля.
Контролировать выполнение нового поручения будет заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Напомним, что Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Теперь они рассчитываются исходя из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина – меньше).