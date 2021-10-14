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Москвичам добавят по 685 рублей к прожиточному минимуму

Лера Букина
46 минут назад

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение повысить прожиточный минимум для жителей Москвы с 1 января 2022 года. Он составит 18 714 рублей на душу населения, говорится в постановлении столичного правительства, прирост составит 685 рублей.

Москвичам добавят по 685 рублей к прожиточному минимуму
Фото: ТАССТАСС

«В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в рассчете на душу населения – 18 714 рублей, для трудоспособного населения – 21 371 рубль, для пенсионеров – 14 009 рублей, для детей – 16 174 рубля», – сказано в документе.

В 2021 году прожиточный минимум в расчете на душу населения достиг 18 029 рублей, для трудоспособного населения – 20 589 рублей. Для пенсионеров – 13 496 рублей и для детей – 15 582 рубля.

Контролировать выполнение нового поручения будет заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Напомним, что Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Теперь они рассчитываются исходя из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина – меньше).

Ранее пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина сообщила, что в 2022 году минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве повысят до 21 193 рублей в месяц. Последнее повышение было в январе — на 3,7%, с 19 500 до 20 222 тысяч рублей. Также в проект бюджета на 2022 год заложена индексация социальных пособий на 4,8%. На столько же увеличатся зарплаты педагогов, медиков, соцработников и других бюджетников.
Личный счет,Анастасия Ракова,Сергей Собянин,Владимир Путин,Правительство Москвы,
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