Москвичам добавят по 685 рублей к прожиточному минимуму

Ранее пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина сообщила, что в 2022 году минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве повысят до 21 193 рублей в месяц. Последнее повышение было в январе — на 3,7%, с 19 500 до 20 222 тысяч рублей. Также в проект бюджета на 2022 год заложена индексация социальных пособий на 4,8%. На столько же увеличатся зарплаты педагогов, медиков, соцработников и других бюджетников.