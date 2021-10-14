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Для части россиян введут особые тарифы на электричество

Лера Букина
40 минут назад

Глава Минэнерго Николай Шульгинов выступил против того, чтобы майнеры криптовалюты потребляли электроэнергию по тарифам для населения, пишет РБК.

Для части россиян введут особые тарифы на электричество
Фото: Официальный сайт мэра МосквыОфициальный сайт мэра Москвы

«Мы прорабатываем вопрос в части электроэнергетики. Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения», — подчеркнул он.

Министр считает, что в таком случае нужна дифференциация тарифов.

«Нельзя, чтобы майнеры за счет сниженных тарифов для населения использовали ситуацию и ухудшали положение», — отметил он.

В противном случае, как указал Шульгинов, власти будут вынуждены пойти на увеличение объема перекрестного субсидирования, что недопустимо.

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Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался вице-премьеру Александру Новаку, который курирует топливно-энергетический комплекс (ТЭК), на подпольных майнеров криптовалюты. По его словам, их действия приводят к росту нагрузки на электросети и риску аварий на электростанциях. Кобзев на своей странице в Instagram предложил признать майнинг видом предпринимательской деятельности и предусмотреть для майнеров специальные тарифы.

Ранее сообщалось, что тариф за свет для каждого региона России в 2022 году может повыситься на 5% или до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, устанавливаемого региональными властями. Проект приказа о минимальных и максимальных уровнях тарифов на электроэнергию разработала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Их будут учитывать регионы в ходе расчета стоимости света для потребителей.
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