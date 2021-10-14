Для части россиян введут особые тарифы на электричество

Глава Минэнерго Николай Шульгинов выступил против того, чтобы майнеры криптовалюты потребляли электроэнергию по тарифам для населения, пишет РБК.

«Мы прорабатываем вопрос в части электроэнергетики. Для поддержания надежности и качества энергоснабжения считаем необходимо исключить возможность потребления майнерами электроэнергии по тарифам для населения», — подчеркнул он.

«Нельзя, чтобы майнеры за счет сниженных тарифов для населения использовали ситуацию и ухудшали положение», — отметил он.

В противном случае, как указал Шульгинов, власти будут вынуждены пойти на увеличение объема перекрестного субсидирования, что недопустимо.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался вице-премьеру Александру Новаку, который курирует топливно-энергетический комплекс (ТЭК), на подпольных майнеров криптовалюты. По его словам, их действия приводят к росту нагрузки на электросети и риску аварий на электростанциях. Кобзев на своей странице в Instagram предложил признать майнинг видом предпринимательской деятельности и предусмотреть для майнеров специальные тарифы.