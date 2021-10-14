Сотрудникам банков предложили разрешить блокировать операции по картам

Заместитель главы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров считает, что у сотрудников банков должно быть право отказывать клиентам в проведении подозрительных денежных операций. Свое предложение он направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину, сообщает Russia Today.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кредитные организации блокируют многие подозрительные онлайн-переводы, но когда сам владелец счета совершает какую-либо операцию в отделении банка, вопросов к нему обычно не возникает. Петров предложил дать банковским сотрудникам, физически работающим с клиентами, право отказа в проведении любых денежных переводов, «вызывающих подозрение в совершении мошеннических действий».

По его мнению, это станет дополнительным механизмом защиты вкладов населения.

Петров заявил, что в последние годы количество мошеннических действий с вкладами выросло. Иногда жертвы мошенников, находящиеся под психологическим давлением, сами просят сотрудников банков совершать «роковые» переводы преступникам. Чаще всего попадают в такие ситуации пенсионеры.

Юрист, эксперт в области банкротства и взыскания задолженности Дмитрий Кваша отметил, что эта мера может стать полезной, если разблокировка операций не будет слишком долгой. По его словам, юридическим лицам в подобных случаях приходится примерно неделю восстанавливать движение по счетам.

«Из-за этого горят контракты и компании попадают на штрафные санкции. То же самое может быть и с физическими лицами», - предупредил он.

Центробанк ранее назвал признаки сомнительных операций, дающие банку право заморозить транзакцию, отказать в переводе и даже расторгнуть договор с клиентом.

В список подозрительных операций вошел оборот цифровой валюты, регулярные зачисления денег от третьих лиц и их последующее обналичивание.