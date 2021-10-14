Сколько нужно хранить оплаченные квитанции ЖКХ

Своевременная оплата коммунальных услуг является хорошей привычкой, но этого недостаточно. Важно сохранять чеки и оплаченные квитанции на положенный по закону срок – 3 года. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

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Квитанции пригодятся на случай смены управляющей компании.

«Представьте ситуацию, что это произошло не совсем добровольно, и старая УК, например, не передала или передала данные по платежам не в полном объеме. В этом случае вы будете должны новой компании», — пояснил собеседник агентства.

В этой связи Минко рекомендует не избавляться от чеков сразу по истечении трех лет, иначе в суд придется идти без доказательств при предъявлении обвинения в неуплате. Тогда придется снова оплачивать все квитанции.

По словам эксперта, электронные платежи также нужно подтверждать сохраненными или распечатанными чеками. Они помогут в случае, если банк заблокировал счет или у самой кредитной организации отозвали лицензию, а УК требует подтвердить платежи.