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Сколько нужно хранить оплаченные квитанции ЖКХ

Лера Букина
1 час назад

Своевременная оплата коммунальных услуг является хорошей привычкой, но этого недостаточно. Важно сохранять чеки и оплаченные квитанции на положенный по закону срок – 3 года. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Сколько нужно хранить оплаченные квитанции ЖКХ
Фото: ТАССТАСС

Квитанции пригодятся на случай смены управляющей компании.

«Представьте ситуацию, что это произошло не совсем добровольно, и старая УК, например, не передала или передала данные по платежам не в полном объеме. В этом случае вы будете должны новой компании», — пояснил собеседник агентства.

В этой связи Минко рекомендует не избавляться от чеков сразу по истечении трех лет, иначе в суд придется идти без доказательств при предъявлении обвинения в неуплате. Тогда придется снова оплачивать все квитанции.

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По словам эксперта, электронные платежи также нужно подтверждать сохраненными или распечатанными чеками. Они помогут в случае, если банк заблокировал счет или у самой кредитной организации отозвали лицензию, а УК требует подтвердить платежи.

Депутат Госдумы Роман Лябихов ранее посоветовал гражданам уменьшать размер платежей за коммунальные услуги, в том числе, с помощью энергосберегающих технологий. Речь идет, в частности, об энергосберегающих лампах. Он также дал совет по снижению коммунальных расходов для уезжающих в отпуск. Если домовладелец по каким-либо причинам не мог какое-то время передавать показания счетчиков снабжающей организации, у него есть возможность сделать перерасчет платежей. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию с соответствующим заявлением для снятия контрольных показаний.
Личный счет,Городские Инновационные Технологии,Госдума,
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