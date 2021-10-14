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Россиянам предложили вернуть «замороженные» пенсии

Lenta.ru
54 минуты назад

Россиянам предложили вернуть пенсионные накопления, замороженные в 2014 году. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его слова приводит Ura.ru.

Россиянам захотели вернуть замороженные пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, после заморозки накопительная часть потеряла всякий смысл.

«Если никто не решается реформировать и приводить в порядок пенсионную систему, давайте хотя бы вернем гражданам накопления, сформированные до 2014 года. Сейчас эти деньги лежат мертвым грузом, а инфляция превращает их в пыль», — прокомментировал Миронов и призвал власти страны признать провал накопительной системы и вернуть людям деньги.

Отчисления россиян в накопительную часть пенсии (6 процентов от зарплаты) заморозили в 2014 году, в начале кризиса, связанного с конфликтом вокруг Украины и западными санкциями. С тех пор эти деньги направляют в страховую часть, то есть тратят на выплаты нынешним пенсионерам.

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Изначально предполагалось, что заморозка будет единовременной, однако с того момента правило неизменно продлевается. В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии на период до конца 2023 года. В силу закон вступил с 1 января 2021-го.

Ранее в октябре председатель президиума Союза пенсионеров России и зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил пенсионерам, которые жалуются на нехватку денег на еду, пойти подрабатывать. По мнению Рязанского, причина низких пенсий в России заключается в том, что маленькие зарплаты не позволяют людям накопить на старость и получать в будущем хорошую пенсию. Однако политик также отметил, что почти у каждого пенсионера есть некоторая сумма в виде «заначки».
Личный счет,Валерий Рязанский,Сергей Миронов,Владимир Путин,Совет Федерации,РИА Ura.ru,
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