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Как не дать инфляции «съесть» ваши деньги: советы финансиста

Лера Букина
1 час назад

Инвестору следует определять комфортные инструменты для сохранения и приумножения сбережений, ориентируясь на собственные цели и ожидания по доходности. Об этом «Известиям» заявил старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков.

Как не дать инфляции «съесть» ваши деньги: советы финансиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Благодаря инвестиционному портфелю из нескольких паевых инвестиционных фондов (ПИФ) можно не только надежнее защитить вложения, но и зарабатывать на разных классах активов вне зависимости от ситуации на рынках, отметил эксперт. При этом Бирюков не рекомендует начинающим инвесторам вкладываться в бумаги отдельных эмитентов из-за того, что результаты, вероятно, разочаруют.

Одними из широкодоступных инструментов, подходящих даже начинающим инвесторам, являются ПИФы, заявил аналитик.

«У крупнейших управляющих компаний есть паевые фонды на широкий рынок акций, рублевых и валютных облигаций, акции компаний отдельных секторов, золото, нефтянку и другие области. Инвестору остается лишь собрать портфель из таких фондов», — указал эксперт.

Еще одним преимуществом паевых фондов является возможность избежать уплаты подоходного налога на доход от инвестиций в ПИФ при инвестировании на срок более трех лет. Аналитик также выступает за диверсификацию вложений. Покупка лишь золота или отдельных акций является рискованным шагом, считает Бирюков. Он советует покупать бумаги «множества компаний из разных секторов и географии деятельности» — так можно будет собрать более сбалансированный портфель.

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Для диверсификации вложений следует на регулярной основе покупать паи всего нескольких ПИФов, советует Бирюков. Так, часть средств можно направлять на покупку ПИФов, вкладывающих в приобретение российских и американских акций (например, индекса S&P 500), а другую с в более консервативные стратегии (паевые фонды, облигации и золото), подытожил аналитик.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство повысило прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года с 5,8% до 7,4%. По словам министра, на разгон продовольственной инфляции влияют два фактора: нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо. Нетипичность, как указал Решетников, заключается в том, что в сентябре стоимость овощей обычно падала. Также он заявил, что правительство разработало план мер для борьбы с продовольственной инфляцией.

Личный счет,Максим Бирюков,Максим Решетников,Минэкономразвития,газета "Известия",
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