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50 тысяч: пенсионеры получат еще одну выплату

Алиса Селезнёва
1 час назад

Жители и защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тыс. рублей до 22 ноября. Выплаты приурочены к 80-летию открытия Дороги жизни. Об этом заявил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

50 тысяч: пенсионеры получат еще одну выплату
Фото: ТАССТАСС

В сентябре президент России подписал указ о единовременной выплате жителям и защитникам блокадного Ленинграда в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни.

По словам Мишустина, правительство выделит около 4 млрд рублей на выплаты по 50 тыс. рублей жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

«В соответствии с указом президента необходимо принять решение о поддержке всех, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Им будет перечислена единовременная выплата», - пояснил он.

Глава правительства уточнил, что деньги будут переведены до 22 ноября.

Ранее президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам и гостям Международной научно-практической конференции «Нюрнбергский процесс. Судьба и роль блокадного Ленинграда» назвал блокаду города «одним из тягчайших преступлений гитлеровского режима» и призвал не забывать приговор, вынесенный нацистам и их пособникам.

Сколько лет будут выплачивать накопительную пенсию

Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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