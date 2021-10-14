50 тысяч: пенсионеры получат еще одну выплату

Жители и защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тыс. рублей до 22 ноября. Выплаты приурочены к 80-летию открытия Дороги жизни. Об этом заявил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

В сентябре президент России подписал указ о единовременной выплате жителям и защитникам блокадного Ленинграда в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни.

По словам Мишустина, правительство выделит около 4 млрд рублей на выплаты по 50 тыс. рублей жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

«В соответствии с указом президента необходимо принять решение о поддержке всех, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Им будет перечислена единовременная выплата», - пояснил он.

Глава правительства уточнил, что деньги будут переведены до 22 ноября.