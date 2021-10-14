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Экономист объяснил разницу в пенсиях на Западе и в России

Лера Букина
47 минут назад

Во многих западных странах есть накопительная пенсия, формирующая большую часть пенсионных доходов пожилых граждан. Об этом URA.RU заявил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Экономист объяснил разницу в пенсиях на Западе и в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В большинстве стран базовые государственные пенсии, которые де-факто действуют и в России, это лишь незначительная часть реального дохода пенсионеров, когда мы говорим об обеспеченных пенсионерах на Западе. Основу пенсионных накоплений составляет не гарантированная пенсия, а накопительная часть пенсии, которая формируется в виде взносов на страхование от болезней и прочее. Где-то это существует в виде пенсионных фондов, но в разных странах по-разному. Значительная часть пенсии обычно идет за счет накопительной части», — подчеркнул он.

Директор Института стратегического анализа компании ФБК «Грант» Игорь Николаев отметил небольшой размер выплат российским пенсионерам. Он заявил, что «можно было бы платить и больше». При этом Николаев напомнил о деньгах в Фонде национального благосостояния (ФНБ), отметив, что на 1 сентября его объем превысил 14 трлн рублей.

50 тысяч: пенсионеры получат еще одну выплату

Накопительную часть пенсии «заморозили» в 2014 году. В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий «заморозку» до конца 2023 года.

Ранее профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала агентству «Прайм», как вырастут пенсии в 2022 году. С 1 января 2022 года страховые пенсии россиян проиндексируют на 5,9%. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы с 1 апреля 2022 года на 7,7% в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера. Среднегодовой размер пенсии составит 18 521 рубль, размер социальной пенсии – 10 307 рублей.
Личный счет,Игорь Николаев,Владимир Путин,Фонд национального благосостояния,
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