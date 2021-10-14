Экономист объяснил разницу в пенсиях на Западе и в России

Во многих западных странах есть накопительная пенсия, формирующая большую часть пенсионных доходов пожилых граждан. Об этом URA.RU заявил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.
«В большинстве стран базовые государственные пенсии, которые де-факто действуют и в России, это лишь незначительная часть реального дохода пенсионеров, когда мы говорим об обеспеченных пенсионерах на Западе. Основу пенсионных накоплений составляет не гарантированная пенсия, а накопительная часть пенсии, которая формируется в виде взносов на страхование от болезней и прочее. Где-то это существует в виде пенсионных фондов, но в разных странах по-разному. Значительная часть пенсии обычно идет за счет накопительной части», — подчеркнул он.
Директор Института стратегического анализа компании ФБК «Грант» Игорь Николаев отметил небольшой размер выплат российским пенсионерам. Он заявил, что «можно было бы платить и больше». При этом Николаев напомнил о деньгах в Фонде национального благосостояния (ФНБ), отметив, что на 1 сентября его объем превысил 14 трлн рублей.
Накопительную часть пенсии «заморозили» в 2014 году. В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий «заморозку» до конца 2023 года.