Экономист объяснил разницу в пенсиях на Западе и в России

«В большинстве стран базовые государственные пенсии, которые де-факто действуют и в России, это лишь незначительная часть реального дохода пенсионеров, когда мы говорим об обеспеченных пенсионерах на Западе. Основу пенсионных накоплений составляет не гарантированная пенсия, а накопительная часть пенсии, которая формируется в виде взносов на страхование от болезней и прочее. Где-то это существует в виде пенсионных фондов, но в разных странах по-разному. Значительная часть пенсии обычно идет за счет накопительной части», — подчеркнул он.