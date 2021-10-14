В Госдуме предложили вернуть россиянам «замороженные» пенсии

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за возвращение гражданам РФ пенсионных накоплений, сформированных до «заморозки» в 2014 году. Об этом сообщает Ura.ru.
Он заявил, что из-за высоких темпов инфляции деньги «тают на глазах».
«Накопительный компонент пенсионной системы после заморозки в 2014 году потерял всякий смысл. Если никто не решается реформировать и приводить в порядок пенсионную систему, давайте хотя бы вернем гражданам накопления, сформированные до 2014 года. Сейчас эти деньги лежат мертвым грузом, а инфляция превращает их в пыль», — сказал Миронов.
Он добавил, что государству стоит признать «провал накопительной системы» и начать возвращать деньги россиянам.
Напомним, что накопительную часть пенсии «заморозили» в 2014 году. В конце декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает заморозку до конца 2023 года.
Ранее сообщалось, что россиянам могут разрешить использовать пенсионные накопления для оплаты дорогостоящего лечения. С данной инициативой выступила Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ). Ее предложение поддержал Центробанк.