В Госдуме предложили вернуть россиянам «замороженные» пенсии

«Накопительный компонент пенсионной системы после заморозки в 2014 году потерял всякий смысл. Если никто не решается реформировать и приводить в порядок пенсионную систему, давайте хотя бы вернем гражданам накопления, сформированные до 2014 года. Сейчас эти деньги лежат мертвым грузом, а инфляция превращает их в пыль», — сказал Миронов.