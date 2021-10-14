Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения

«И мы видим, что это действительно так. Сегодня люди больше хранят в рублях, их никто не заставляет, данные решения они принимают сами, исходя из оценки ситуации. И нам важно, чтобы люди эти решения принимали, чтобы условия заставляли их принимать такие решения, когда в рублях хранить выгоднее», — подчеркнула Набиуллина.