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«Это выгоднее». Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения

Елена Прошина
16 минут назад

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина в интервью Youtube-каналу «Фанимани» рассказала, что предпочитает хранить свои сбережения в рублях.

Набиуллина рассказала, в какой валюте хранит сбережения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впервые об этом она сообщила в январе 2014 году в беседе с Владимиром Познером.

«Я храню в рублях. В первую очередь из-за внутренних убеждений. Было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте», — сказала Набиуллина.

По ее словам, краткосрочные колебания курса возможны, но, снижая инфляцию, ЦБ работает на то, чтобы сделать рублевые сбережения наиболее привлекательными.

«И мы видим, что это действительно так. Сегодня люди больше хранят в рублях, их никто не заставляет, данные решения они принимают сами, исходя из оценки ситуации. И нам важно, чтобы люди эти решения принимали, чтобы условия заставляли их принимать такие решения, когда в рублях хранить выгоднее», — подчеркнула Набиуллина.

Также глава ЦБ привела пример, когда рублевые сбережения оказались выигрышнее других.

«Чтобы обычному человеку посмотреть, правильно ли он сделал, что хранил в рублях или в долларах: если бы в начале 2015 года вы положили сбережения на рублевый или валютный депозиты, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли».

Личный счет,Владимир Познер,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
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