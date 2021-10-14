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Набиуллина ощутила рост стоимости продуктов больше среднего показателя инфляции

ТАСС
56 минут назад

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина призналась, что рост стоимости ее еженедельной продуктовой корзины по ощущениям превышает средний уровень инфляции. Однако добавила, что персональный средний чек и общая инфляция являются разными показателями.

Набиуллина ощутила рост стоимости продуктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я покупаю продукты в интернет-магазинах с доставкой, но, конечно, я заметила, что средний чек раз в неделю вырос больше, чем показатель общей инфляции. <…> Я не буду называть цифры, но это больше того, что мы видим по общим показателям инфляции", - отметила глава ЦБ в ходе интервью на YouTube-канале "Фанимани".

Тем не менее средний чек и общая инфляция - это разные показатели, подчеркнула она.

"Чем отличается мой средний чек от общего показателя по инфляции: в этот чек не входят, например, услуги, а в общем показателе инфляции [их доля] сейчас [составляет] 27%. Услуги у нас долгое время не дорожали, но потом (во время пандемии) было сложно мерить цены по услугам. Ряд услуг не предоставлялся, спроса не было, а это входит в показатель инфляции. Поэтому <…> есть разные показатели роста цен <…>. Цены на продовольствие, естественно, выросли (и это в статистике видно) больше, чем общий показатель инфляции в 7%", - пояснила она.

Набиуллина добавила, что каждый человек имеет свою структуру потребления, поэтому личная ощущаемая инфляция выше показателя Росстата, и это происходит во многих странах.

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Глава регулятора также отметила, что люди обычно реагируют больше на выбросы, чем на средние величины.

"Когда у вас цены выросли сильно на что-то, вы на это реагируете. Вы не замечаете товары, цены на которые стабильны (рис, молочные продукты) <…>. Есть группа товаров, которая дорожает сильно меньше инфляции, но мы этого не замечаем. Это психологическое восприятие. <…> Разрыв между восприятием и реальной инфляцией сейчас большой", - заключила Набиуллина.

Согласно материалам Банка России, годовая инфляция в сентябре 2021 года возросла до 7,40%. Как пояснили в ЦБ, значительную роль сыграли цены на плодоовощную продукцию из-за ухудшения погодных условий и ситуации с урожаем.
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