Набиуллина ощутила рост стоимости продуктов

"Чем отличается мой средний чек от общего показателя по инфляции: в этот чек не входят, например, услуги, а в общем показателе инфляции [их доля] сейчас [составляет] 27%. Услуги у нас долгое время не дорожали, но потом (во время пандемии) было сложно мерить цены по услугам. Ряд услуг не предоставлялся, спроса не было, а это входит в показатель инфляции. Поэтому <…> есть разные показатели роста цен <…>. Цены на продовольствие, естественно, выросли (и это в статистике видно) больше, чем общий показатель инфляции в 7%", - пояснила она.