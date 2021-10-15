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Банки ввели комиссии за «стягивание» денег

Елена Прошина
57 минут назад

Клиенты ОТП-Банка сообщили, что кредитная организация ввела комиссию за «стягивание» денег через приложение сторонней кредитной организации, пишут «Известия».

Банки ввели комиссии за «стягивание» денег
Фото: ТАССТАСС

Как сообщается на сайте банка, комиссия за «перевод денежных средств на счета иных банков с использованием средств дистанционного банковского обслуживания иных банков» присутствует в тарифах четырех из пяти дебетовых карт: она составляет 2%, но не менее 90 рублей. Однако в разделе «Новости» информация о введении новых комиссий отсутствует.

Ранее комиссию за «стягивание» денег ввел «Альфа-Банк». По словам представителя финансового учреждения, операция расценивается как «квази-кэш». По словам пользователей, в диалоговых окнах во время проведения транзакции не было предупреждения о дополнительной комиссии.

В кредитной организации говорят, что комиссии за пополнение карт других банков с карт «Альфа-Банка» сейчас нет. Представитель банка отмечает, что проводился временный пилотный проект с участием небольшого количества клиентов, чтобы привлечь их внимание к отечественной Системе быстрых платежей.

«Стягивание» денег — это пополнение карты за счет денег на другой карте, оформленной в ином банке («доноре»).

Личный счет,Компании,Альфа-банк,газета "Известия",
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