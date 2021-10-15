Банки ввели комиссии за «стягивание» денег

Клиенты ОТП-Банка сообщили, что кредитная организация ввела комиссию за «стягивание» денег через приложение сторонней кредитной организации, пишут «Известия».
Как сообщается на сайте банка, комиссия за «перевод денежных средств на счета иных банков с использованием средств дистанционного банковского обслуживания иных банков» присутствует в тарифах четырех из пяти дебетовых карт: она составляет 2%, но не менее 90 рублей. Однако в разделе «Новости» информация о введении новых комиссий отсутствует.
Ранее комиссию за «стягивание» денег ввел «Альфа-Банк». По словам представителя финансового учреждения, операция расценивается как «квази-кэш». По словам пользователей, в диалоговых окнах во время проведения транзакции не было предупреждения о дополнительной комиссии.
В кредитной организации говорят, что комиссии за пополнение карт других банков с карт «Альфа-Банка» сейчас нет. Представитель банка отмечает, что проводился временный пилотный проект с участием небольшого количества клиентов, чтобы привлечь их внимание к отечественной Системе быстрых платежей.
«Стягивание» денег — это пополнение карты за счет денег на другой карте, оформленной в ином банке («доноре»).