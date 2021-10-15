Одежда может подорожать на 40%

В 2022 году увеличение стоимости вещей может составить от 20 до 40%.

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Как рассказал РИА Новости основатель Института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов, это связано с энергетическим кризисом в Китае.

В КНР остановилось производство тканей. Промышленность не может реализовать необходимые объёмы, поэтому предприятия вынуждены поднимать цены. На эту ситуацию накладывается логистический кризис, возникший из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности портов и нехватки контейнеров.