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Специалисты предупредили о росте цен на одежду

Говорит Москваиещё 4
29 минут назад

В 2022 году увеличение стоимости вещей может составить от 20 до 40%.

Одежда может подорожать на 40%
Фото: ТАССТАСС

Как рассказал РИА Новости основатель Института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов, это связано с энергетическим кризисом в Китае.

В КНР остановилось производство тканей. Промышленность не может реализовать необходимые объёмы, поэтому предприятия вынуждены поднимать цены. На эту ситуацию накладывается логистический кризис, возникший из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности портов и нехватки контейнеров.

Кремль назвал причину роста цен

Однако подорожание одежды, по словам экспертов, будет краткосрочным — до восстановления объёмов производства тканей в Китае.
Личный счет,РИА Новости,
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