Россияне бросились копить на «черный день»

Россияне стали переходить на сберегательную модель поведения. 23% опрошенных откладывают деньги на формирование финансовой «подушки безопасности». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование инвестиционной компании Anderida Financial Group.

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«Годом ранее таковых было не более 20%», – сообщили аналитики.

Эксперты обратили внимание на то, что в прошлом году многие тратили накопления для поддержания привычного уровня жизни, тогда как сейчас россияне часто сокращают расходы ради восстановления капитала. Особенно актуально это для тех, у кого есть кредиты, поскольку для них негативными последствиями чревато даже несущественное сокращение доходов.

Примерно 18% респондентов откладывают деньги на приобретение недвижимости. Как показало исследование, за год этот показатель увеличился на 3%. Отмечается, что пандемия заставила многих пересмотреть свое отношение к загородной недвижимости, и теперь не успевшие купить дачу «на пике вынужденной моды» готовятся это сделать в ближайшем будущем.

Также граждане откладывают на покупку автомобиля – таких 14% против 9% годом ранее. Рост показателя связан с опасением дальнейшего подорожания машин и желанием минимизировать долю кредитных средств в покупке.

Следом идет покупка крупной электроники и бытовой техники (порядка 12%), на пятом месте – ремонт (порядка 8%). По 5% респондентов откладывают деньги на образование, медицинские услуги и путешествия. Оставшиеся 10% копят средства на другие цели, в частности, на организацию праздников, на покупки в преддверии рождения ребенка и другое.