Доллар по 50: рублю предсказали резкий рост

Увеличение международных резервов России до исторического максимума должно способствовать значительному укреплению рубля, заявил в интервью радио Sputnik профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков.
По данным ЦБ РФ, объем международных резервов России к 1 сентября вырос до $618,2 млрд. Это произошло впервые за все время существования регулятора. Страна находится на пятой строчке по данному показателю после Китая, Японии, Швейцарии и Индии.
«Увеличение резервов говорит о том, что у нас стабильная макрофинансовая ситуация. Наш рубль, наша валюта при таком уровне международных резервов должна резко подорожать. То есть оценка рубля при таких резервах должна быть пятьдесят рублей за доллар. Еще к укреплению рубля должны привести растущие цены на энергоресурсы, которые являются нашим основным экспортным товаром», – заявил Костиков.
Ранее в Банке России заявили, что международные резервы России по состоянию на 24 сентября достигли $617,9 млрд. За неделю они уменьшились на $1,9 млрд, или на 0,3%, «под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».