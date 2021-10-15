Доллар по 50: рублю предсказали резкий рост

«Увеличение резервов говорит о том, что у нас стабильная макрофинансовая ситуация. Наш рубль, наша валюта при таком уровне международных резервов должна резко подорожать. То есть оценка рубля при таких резервах должна быть пятьдесят рублей за доллар. Еще к укреплению рубля должны привести растущие цены на энергоресурсы, которые являются нашим основным экспортным товаром», – заявил Костиков.