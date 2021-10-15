Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.79
Войти в почту

Доллар по 50: рублю предсказали резкий рост

Лера Букина
41 минуту назад

Увеличение международных резервов России до исторического максимума должно способствовать значительному укреплению рубля, заявил в интервью радио Sputnik профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков.

Доллар по 50: рублю предсказали резкий рост
Фото: ТАССТАСС

По данным ЦБ РФ, объем международных резервов России к 1 сентября вырос до $618,2 млрд. Это произошло впервые за все время существования регулятора. Страна находится на пятой строчке по данному показателю после Китая, Японии, Швейцарии и Индии.

Экономист объяснил обвал доллара к рублю

«Увеличение резервов говорит о том, что у нас стабильная макрофинансовая ситуация. Наш рубль, наша валюта при таком уровне международных резервов должна резко подорожать. То есть оценка рубля при таких резервах должна быть пятьдесят рублей за доллар. Еще к укреплению рубля должны привести растущие цены на энергоресурсы, которые являются нашим основным экспортным товаром», – заявил Костиков.

Ранее в Банке России заявили, что международные резервы России по состоянию на 24 сентября достигли $617,9 млрд. За неделю они уменьшились на $1,9 млрд, или на 0,3%, «под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Личный счет,Игорь Костиков,Центральный банк России,ИА Sputnik,
46
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители