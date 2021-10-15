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Цены на лекарства в России выросли на 25%

Анна Безрукова
10 минут назад

Цены на некоторые популярные препараты, не входящих в перечень жизненно важных, увеличились в январе-июне в среднем на 25%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование от RNC Pharma.

Цены на лекарства выросли на 25%
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о медикаментах от ОРВИ, сердечно-сосудистых патологий и геморроя. При этом производители утверждают, что подняли цены только на значения инфляции, а высокие цены в розничном сегменте объяснили спекулятивной реакцией рынка. Аптеки, в свою очередь, указывают на дистрибуторов, поднявших свои наценки. Но это не стало препятствием для аптек в том, чтобы демпинговать в онлайне в попытке наращивания доли в e-commerce.

Из расчетов, которые сделали RNC Pharma по запросу «Коммерсантъ», следует, что за первое полугодие 2021 года стоимость 25 самых востребованных у жителей РФ медикаментов увеличилась в среднем на 25%, а объемы продаж достигли 7,6 млрд руб. Эти препараты не входят в перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП), поэтому их предельная стоимость не входит в предмет регулирования Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Так, значительно выросли в цене лекарства для профилактики ОРВИ. Согласно подсчетам RNC Pharma, производимый «Гротексом» трекрезан увеличился в стоимости на 41% - до 533 руб. за упаковку из десяти таблеток, а упаковка из 20 таблеток — на 25%, до 914 руб. Нобазит от «Авексимы» подорожал на 22% (616 руб. за упаковку).

Руководитель аптечной сети «36,6» Александр Кузин объясняет увеличение стоимости в рознице препаратов, надбавка на которые не регулируется, стремлением рыночных игроков компенсировать издержки, обусловленные фиксированными ценами на ЖНВЛП. Но подорожание не было критическим, утверждают эксперты.

Личный счет,Александр Кузин,ФАС,
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