Россиян предостерегли от инвестиций в евро

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева сообщила о рисках при продаже евро. Об этом пишет агентство «Прайм». По словам аналитика, «европеец» ослаб из-за ультрамягкой денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Евро подешевел к доллару, фунту стерлингов, рублю, канадскому доллару.

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При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард ранее заявила, что регулятор не намерен ужесточать политику, так как это создаст угрозу для восстановления европейской экономики и может привести к потере рабочих мест.

«Что касается энергетического кризиса, то, безусловно, это является значимым риском для экономики еврозоны», — подчеркнула Зайцева.

По ее словам, сам фактор кризиса незначительно влияет на валюту.

«Целевой диапазон по курсу EUR/USD на четвертый квартал составляет 1,1500-1,1700, а на 12 месяцев вперед —1,1450-1,1650», — подытожила аналитик.