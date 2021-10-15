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Россиян предостерегли от инвестиций в евро

Лера Букина
1 час назад

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева сообщила о рисках при продаже евро. Об этом пишет агентство «Прайм». По словам аналитика, «европеец» ослаб из-за ультрамягкой денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Евро подешевел к доллару, фунту стерлингов, рублю, канадскому доллару.

Россиян предостерегли от инвестиций в евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард ранее заявила, что регулятор не намерен ужесточать политику, так как это создаст угрозу для восстановления европейской экономики и может привести к потере рабочих мест.

«Что касается энергетического кризиса, то, безусловно, это является значимым риском для экономики еврозоны», — подчеркнула Зайцева.

По ее словам, сам фактор кризиса незначительно влияет на валюту.

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«Целевой диапазон по курсу EUR/USD на четвертый квартал составляет 1,1500-1,1700, а на 12 месяцев вперед —1,1450-1,1650», — подытожила аналитик.

Ранее главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова заявила, что наступающий год не принесет европейской валюте заметного укрепления позиций. Весомой причиной, способной ослабить позиции европейской валюты, она считает период выборов в Германии и Франции. Смена политического ландшафта в двух главных экономиках континента вносит некоторую неопределенность в планы инвесторов.
Личный счет,Кристин Лагард,Анна Зайцева,Наталия Орлова,ЕЦБ,Альфа-банк,
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