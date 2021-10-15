Дефицит автомобилей «перетечет» в 2022 год

Российский авторынок столкнется с падением продаж, дефицит машин сохранится как минимум до середины следующего года. Об этом заявили ТАСС представители автодилерских центров. Также они отмечают продолжающийся рост цен на все бренды.
«Мы можем констатировать, что цены росли в течение всего года, и ожидаем их дальнейшего роста. Ситуация с доступностью новых автомобилей в четвертом квартале стала только хуже. Очевидно, что дефицит "перетечет" и в 2022 год», – рассказали в «Рольфе».
За период с января по сентябрь 2021 года в России удалось продать 1,26 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 15,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Вместе с тем в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отметили падение продаж на протяжении трех месяцев подряд.
Главными причинами продолжения дефицита машин является нехватка полупроводников и запасных частей, заявил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.
«Дефицит в ближайшие месяцы также будет сохраняться из-за ситуации с производством полупроводников и запасных частей. Сильнее всего он будет затрагивать наиболее высокотехнологичные модели с современными мультимедийными системами. Уже сейчас покупателям некоторых брендов недоступны такие опции, как камеры кругового обзора, панорамные крыши, мультимедийные дисплеи», – подчеркнул он.
Каменский отметил, что стоимость автомобилей продолжает расти и до конца года рассчитывать на кардинальные изменения на рынке не следует.
Цены могут вырасти на 3-5%, однако текущий рынок готов к большему росту - 10-12%, а по некоторым маркам и моделям - до 20%, прогнозирует гендиректор ГК «Автоdom» Андрей Ольховский.
Ранее Минпромторг не исключил дальнейших остановок автозаводов в РФ в связи с дефицитом компонентов. По словам главы министерства Дениса Мантурова, результат от локализации в РФ производства чипов для авто будет ощутим в 2023 году.