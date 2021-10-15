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Дефицит автомобилей «перетечет» в 2022 год

Лера Букина
16 минут назад

Российский авторынок столкнется с падением продаж, дефицит машин сохранится как минимум до середины следующего года. Об этом заявили ТАСС представители автодилерских центров. Также они отмечают продолжающийся рост цен на все бренды.

Дефицит автомобилей «перетечет» в 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы можем констатировать, что цены росли в течение всего года, и ожидаем их дальнейшего роста. Ситуация с доступностью новых автомобилей в четвертом квартале стала только хуже. Очевидно, что дефицит "перетечет" и в 2022 год», – рассказали в «Рольфе».

За период с января по сентябрь 2021 года в России удалось продать 1,26 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 15,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Вместе с тем в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) отметили падение продаж на протяжении трех месяцев подряд.

Главными причинами продолжения дефицита машин является нехватка полупроводников и запасных частей, заявил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

«Дефицит в ближайшие месяцы также будет сохраняться из-за ситуации с производством полупроводников и запасных частей. Сильнее всего он будет затрагивать наиболее высокотехнологичные модели с современными мультимедийными системами. Уже сейчас покупателям некоторых брендов недоступны такие опции, как камеры кругового обзора, панорамные крыши, мультимедийные дисплеи», – подчеркнул он.

Каменский отметил, что стоимость автомобилей продолжает расти и до конца года рассчитывать на кардинальные изменения на рынке не следует.

Цены могут вырасти на 3-5%, однако текущий рынок готов к большему росту - 10-12%, а по некоторым маркам и моделям - до 20%, прогнозирует гендиректор ГК «Автоdom» Андрей Ольховский.

Ранее Минпромторг не исключил дальнейших остановок автозаводов в РФ в связи с дефицитом компонентов. По словам главы министерства Дениса Мантурова, результат от локализации в РФ производства чипов для авто будет ощутим в 2023 году.

Личный счет,Компании,Андрей Ольховский,Авилон,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Минпромторг,ИТАР-ТАСС,
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