Россиянам рассказали, что подорожает к Новому году

К Новому году в России подорожают импортные товары, в том числе электроника, бытовая техника и автомобили. Рост может составить до 15% в годовом выражении. Один из факторов — традиционный рост спроса в предпраздничный период. «Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители», — рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Плеханова Мария Долгова. Как сообщило агентство «Прайм», меньше подорожают одежда и обувь, поскольку многие производители работают по предзаказам, которые уже оплачены и даже отгружены. До конца года стоимость вырастет на 3–5%. На цены в этом сегменте повлияют логистические затраты и валютный курс. По словам Долговой, больше всего поднимутся цены на продукты. «Продолжится начавшийся в сентябре рост цен на овощи — на прилавки поступают отечественные тепличные помидоры и огурцы, затраты на выращивание которых растут; сократились поставки томатов из Турции, что приведёт к снижению предложения. Вместе с этим увеличивается на прилавках доля импортной плодоовощной продукции. Возможно также и повышение цен на картофель», — отмечает Долгова. Издание напомнило, что в декабре 2020-го рост цен на эти товары составил 8,46% по отношению к ноябрю. По прогнозу эксперта, до конца года стоимость может увеличиться на 20% по сравнению с сентябрём. Отмечается, что удорожание пшеницы повлияет на цены всех производных товаров — макарон, хлебобулочных и кондитерских изделий, муки. Долгова предупредила и о росте цен на вино из-за действующего закона о виноградарстве и виноделии, плохого урожая винограда в южных регионах нашей страны, а также в Европе, удорожания логистики. Подорожание может достичь 15–20%. Из-за увеличения стоимости зерновых цены на водку вырастут до 10%. Стоимость шампанского, по прогнозу, останется в пределах продовольственной инфляции (8–10%). Ранее «Секрет» писал , что производители подсолнечного масла предупредили о повышении цен. Фото: Pixabay, Pixabay License