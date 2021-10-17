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Экономист призвал россиян запасаться валютой: наступает тяжелая фаза

Майк Габриелян
24 минуты назад

Российский экономист Михаил Делягин призвал граждан запасаться валютой из-за наступления тяжелой фазы кризиса. С таким заявлением он выступил на YouTube-канале «Аврора», пишет Deita.ru

Экономист призвал россиян запасаться валютой: наступает тяжелая фаза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, пока мировой экономический кризис не набрал обороты, необходимо избавляться от долгов и формировать запасы из надежных валют.

По мнению экономиста, в нынешней экономической ситуации многие граждане пытаются заработать с помощью нетривиальных финансовых инструментов. Однако нельзя рисковать сбережениями, играя на бирже или вкладывая в финансовые пирамиды. Эти деньги обязательно «обнулят» те, кто контролирует финансы.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ

спрогнозировал падение доллара до 68 рублей в ближайшее время.

Личный счет,Михаил Делягин,ВШЭ,РИА "Дейта",
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