Минтруд повысил лимит выплат по больничным

С 1 января 2022 года максимальная сумма выплаты по временной нетрудоспособности будет увеличена с 2434,25 рубля до 2572,6 рубля в день. Об этом сообщают в пресс-службе Минтруда.

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Сумма 2572,6 рубля в день также распространяется на листы нетрудоспособности по уходу за детьми. По закону 100-процентрная оплата больничного по уходу за детьми до 8 лет ограничена этой суммой, даже если в перерасчете на ежемесячную зарплату сотрудника получается больше.

«Если увеличится МРОТ, то будет увеличен и размер выплат по больничному. Напомним, пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда (в расчете за полный календарный месяц), установленного на день наступления страхового случая», — сообщает по данным Минтруда «Прайм».