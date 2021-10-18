МЭР ухудшило прогноз по росту доходов россиян

В октябре Минэкономразвития изменило оценку инфляции на конец года — на 1,6 п.п. в большую степень, до 7,4% вместо ожидаемых 5,8%. Это привело к ухудшению прогноза и по реальным доходам — на 0,5 п.п., пишут «Известия» со ссылкой на прогноз ведомства.

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«Динамика реальных располагаемых доходов прогнозируется в 2021 году на уровне 2,5% [роста]», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

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В предыдущей версии прогноза рост ожидался на уровне 3%. По данным Росстата, по итогам 2020 года реальные доходы населения сократились на 2,8%.

Издание опросило ведущих экспертов для получения независимой оценки.

Управляющий директор рейтинговой службы агентства НРА Сергей Гришунин прогнозирует реальные располагаемые доходы граждан в диапазоне от минус 2% до 0. Номинальный рост будет «съеден» активным повышением цен, считает он.

По итогам года показатель будет на околонулевых отметках, считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. На него влияют несколько факторов, в числе которых как положительные, так и отрицательные, указала эксперт. По ее словам, сдерживающее влияние высокого уровня инфляции будет преобладать.

Более позитивные прогнозы – у экспертов SberCIB Investment Research. Там ожидают роста реальных располагаемых доходов россиян на 2% благодаря восстановлению экономики, а также социальным выплатам в августе и сентябре. Что касается реальных зарплат, то рост составит 3%, прогнозирует главный экономист организации Антон Струченевский.

В Совкомбанке прогнозируют увеличение уровня реального благосостояния населения на 2,2%. Рост реальных заработных плат может составить 2,3%, рассчитывают там.

В «Эксперт РА» уверены, что доходы граждан достигнут 2,5%.

«Среди факторов, влияющих на рост данного показателя, — эффект низкой базы прошлого года, напряженность на рынке труда в связи с ограничением миграции, а также стабилизация доходов от предпринимательской деятельности и финансовых активов», — отмечает главный экономист рейтингового агентства Антон Табах.

В «ВТБ Капитале» дают самую позитивную оценку. Там считают, что по итогам 2021 года реальные располагаемые доходы населения повысятся на 2,5–3%.

По мнению Табаха, ужесточение политики Банка России, которая направлена на снижение инфляции, приводит к росту реальных располагаемых доходов.