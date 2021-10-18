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Цены на популярную у россиян крупу рекордно взлетели

Лера Букина
1 час назад

Росстат сообщил о рекордном подорожании овсяных хлопьев в рознице. По данным ведомства, в августе 2021 года средняя розничная стоимость геркулеса достигла 80,5 рублей за 1 кг, пишет РБК. В сентябре цены снова выросли – до 80,9 рублей за 1 кг. Это произошло впервые с 2000 года.

Цены на популярную у россиян крупу взлетели
Фото: ТАССТАСС

Рост цен затронул не только геркулес, но и овсяную кашу, включая овсяные хлопья быстрого приготовления. Цены на них в январе—августе 2021 выросли на 15%, до 94 рублей за 1 кг, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK.

В 2021 году поставщики подняли цены на овсяные хлопья «в пределах 20%» в сравнении с прошлогодними ценами, отметил представитель торговой сети «Лента».

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Представитель крупнейшей торговой сети Восточной Сибири «Командор» Дмитрий Болотов заявил, что ситуация вызвана ростом закупочных цен у поставщиков. По его словам, в себестоимости овсяных хлопьев основная часть приходится на зерно. Вместе с тем овес за год вырос в цене более чем на 30%, отметил он, ссылаясь на данные поставщиков. Подорожала упаковка и ингредиенты, входящие в состав каш из овсяных хлопьев, добавил Болотов.

Оптовые цены на овес выросли из-за снижения производства и ухудшения качества зерна в урожае 2020 года из-за непогоды, отметил заместитель предправления ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По данным Росстата, в 2021-м было засеяно 2,3 млн га посевных площадей овса, что на 5,9% меньше прошлогоднего уровня.

В GfK отмечают, что овсянка (как крупа, так и хлопья) является второй по популярности крупой у россиян. На первом месте – рис, а на третьем – гречка.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5,8% до 7,4%. По словам министра, на разгон продовольственной инфляции влияют два фактора: нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо. Также он заявил, что правительство разработало план мер для борьбы с продовольственной инфляцией.
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