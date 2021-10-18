Финансист объяснил нюансы использования кредитной карты

Благодаря кредитованию ускоряется потребление, что очень выгодно при растущей инфляции, заявил агентству «Прайм» управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. По его словам, чаще всего граждане берут займы на решение бытовых проблем, но в последнее время наметилась другая тенденция.

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«В последнее время люди обращаются к кредиту, когда их собственные средства инвестированы или когда не хотят трогать накопления. И эта модель поведения становится более популярной с каждым годом», — рассказал эксперт.

Спиваков отметил, что лимит и срок займа по кредитной карте меньше, чем у потребительского кредита, однако на эти деньги можно совершить крупную покупку. В частности, благодаря льготному периоду можно пользоваться заемными деньгами, не уплачивая процент.

«Это удобный способ справиться с кассовым разрывом, когда нужны деньги до зарплаты, а занимать у друзей не хочется или когда случаются незапланированные траты», — указал Спиваков.

Данный инструмент спасает и при ежедневных тратах, заявил эксперт. А кредитными картами с кешбэком можно пользоваться заемными средствами с выгодой для себя.