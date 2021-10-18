Эксперт оценил риск дефицита шампанского перед Новым годом

В России оценили риск дефицита шампанского перед Новым годом

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Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович заявил, что дефицита шампанского в России в преддверии Нового года не ожидается. Также не будет повышения цен на него, сообщает «ТАСС».

«Все россияне, которые любят шампанское, купят его перед Новым годом. Наш, не наш — не важно, но не сомневаюсь, что у каждого россиянина на праздничном столе будет игристое вино», — приводятся в материале слова Поповича.

Также, по его словам, в стране в преддверии Нового года не ожидается повышения цен на шампанское.

«До праздника роста цен особого не будет, в пределах инфляции, 5-7%», — добавил Попович.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей сообщал, что производство шампанского в России за девять месяцев 2021 года снизилось на 13,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.