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Эксперт оценил риск дефицита шампанского перед Новым годом

Елена Прошина
24 минуты назад

В России оценили риск дефицита шампанского перед Новым годом

Эксперт оценил риск дефицита шампанского перед Новым годом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович заявил, что дефицита шампанского в России в преддверии Нового года не ожидается. Также не будет повышения цен на него, сообщает «ТАСС».

«Все россияне, которые любят шампанское, купят его перед Новым годом. Наш, не наш — не важно, но не сомневаюсь, что у каждого россиянина на праздничном столе будет игристое вино», — приводятся в материале слова Поповича.

Также, по его словам, в стране в преддверии Нового года не ожидается повышения цен на шампанское.

«До праздника роста цен особого не будет, в пределах инфляции, 5-7%», — добавил Попович.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей сообщал, что производство шампанского в России за девять месяцев 2021 года снизилось на 13,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Со 2 июля в России действует новый закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в стране. В частности, он гласит, что за «использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы».

Личный счет,Леонид Попович,ИТАР-ТАСС,
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