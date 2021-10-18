Эксперт оценил риск дефицита шампанского перед Новым годом

В России оценили риск дефицита шампанского перед Новым годом
Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович заявил, что дефицита шампанского в России в преддверии Нового года не ожидается. Также не будет повышения цен на него, сообщает «ТАСС».
«Все россияне, которые любят шампанское, купят его перед Новым годом. Наш, не наш — не важно, но не сомневаюсь, что у каждого россиянина на праздничном столе будет игристое вино», — приводятся в материале слова Поповича.
Также, по его словам, в стране в преддверии Нового года не ожидается повышения цен на шампанское.
«До праздника роста цен особого не будет, в пределах инфляции, 5-7%», — добавил Попович.
Ранее Национальный союз защиты прав потребителей сообщал, что производство шампанского в России за девять месяцев 2021 года снизилось на 13,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.
Со 2 июля в России действует новый закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в стране. В частности, он гласит, что за «использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы».