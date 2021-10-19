Зарплата курьеров выросла до 200 тысяч рублей

Зарплаты российских курьеров выросли в 1,5-2,5 раза на фоне острого кадрового дефицита, сообщают «Ведомости».

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В настоящее время пешие курьеры могут зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц, а их коллег на автомобилях — до 200 тысяч рублей. Услуги доставщиков стали весьма востребованными из-за острой нехватки сотрудников. В сентябре спрос работодателей на складских сотрудников и автоперевозчиков увеличился в 3-3,5 раза по сравнению с месяцем ранее. Спрос на курьеров вырос в 7 раз.

Как считают работодатели, кадровый дефицит объясняется сезонным повышения спроса на доставку из-за роста сегмента доставки еды, а также последствиями оттока мигрантов. Наибольший дефицит испытывают компании по доставке продуктов и еды. К «Черной пятнице», которая начнется в России 25 ноября, проблемы могут затронуть и маркетплейсы. В службах доставки пик загруженности прогнозируется к Новому году.