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Зарплата курьеров выросла до 200 тысяч рублей

Елена Прошина
2 часа назад

Зарплаты российских курьеров выросли в 1,5-2,5 раза на фоне острого кадрового дефицита, сообщают «Ведомости».

Зарплата курьеров выросла до 200 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время пешие курьеры могут зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц, а их коллег на автомобилях — до 200 тысяч рублей. Услуги доставщиков стали весьма востребованными из-за острой нехватки сотрудников. В сентябре спрос работодателей на складских сотрудников и автоперевозчиков увеличился в 3-3,5 раза по сравнению с месяцем ранее. Спрос на курьеров вырос в 7 раз.

Как считают работодатели, кадровый дефицит объясняется сезонным повышения спроса на доставку из-за роста сегмента доставки еды, а также последствиями оттока мигрантов. Наибольший дефицит испытывают компании по доставке продуктов и еды. К «Черной пятнице», которая начнется в России 25 ноября, проблемы могут затронуть и маркетплейсы. В службах доставки пик загруженности прогнозируется к Новому году.

Как сообщалось ранее, в первом полугодии 2021 существенно выросли онлайн-продажи еды в России. Рост произошел в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По данным Infoline, объемы торговли продуктами питания за период с января по июнь превысили 150 миллиардов рублей. Такой повышенный спрос эксперты объясняют эпидемией COVID-19.

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