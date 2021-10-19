За год ПЦР-тесты в российских частных лабораториях и клиниках подорожали на 27 процентов, до 2226 рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В компании подсчитали, что с 1 сентября по 15 октября 2021 года в частных медучреждениях РФ провели на 807 процентов ПЦР-тестов больше, чем за тот же период прошлого года.

В Москве количество сделанных тестов за год выросло на 920 процентов, а подорожали они на 25 процентов, до 2431 рублей.

В то же время спрос на тесты на антитела в частных больницах за год упал на 20 процентов. Они стали дешевле на 11 процентов и в среднем стоят по 1090 рублей.

В лаборатории KDL рассказали, с 1 сентября по 15 октября 2021 года количество сделанных ПЦР-тестов на 237 процентов превысило показатели аналогичного периода 2020-го.

В лаборатории «Инвитро» заявили, что в сентябре-октябре 2021-го спрос на ПЦР-тесты оказался в 2,5 раза больше, чем в первые два месяца 2020 года. В «Хеликс» сообщили о росте спроса на ПЦР-тесты на десять процентов за первые семь недель осени.

В «Платформе ОФД» объяснили, что летом спрос на коронавирусные ПЦР-тесты был в основном связан с вылетом людей за границу, а в сентябре к этому фактору прибавилась активизация делового сезона: для участия во многих мероприятиях требовалось предъявить результаты этого анализа.

Россия несколько дней подряд бьет рекорды по заболеваемости COVID-19: 18 октября власти отчитались о 34 325 новых случаях. Во многих регионах страны вводятся антикоронавирусные меры. В общепите, культурных и спортивных объектах Кабардино-Балкарии и Карелии с 15 октября начали требовать QR-коды с доказательством сделанной прививки, отрицательного ПЦР-теста или перенесенной болезни.

В Санкт-Петербурге с 1 ноября также решили ввести QR-коды: люди старше 18 лет смогут попасть на выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек только в том случае, если они полностью привиты, ранее перенесли болезнь либо имеют справку о медотводе от вакцинации.