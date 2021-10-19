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Бедных россиян решили считать по-новому

Lenta.ru
1 час назад

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) решила усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян и считать бедных по-новому. Особенное внимание планируется уделить многодетным семьям и пожилым людям, сообщает РБК.

Росстат начнет считать бедных по-новому
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Росстат разместил на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы, сумма лота — 3,52 миллиона рублей. Авторы исследования должны будут разработать рекомендации по выборочному наблюдению за доходами россиян (при таком подходе наблюдением охватываются одни и те же респонденты на протяжении долгого времени). В частности, в оценку доходов россиян хотят включить социальные льготы в натуральном виде и финансовые активы. В перспективе это даст возможность использовать эти данные при разработке социальных и демографических мер.

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Как пояснили в Росстате, оценивать будут в первую очередь малые группы, информация о которых по каким-то причинам ранее не была представлена.

«Это могут быть группы с высокими доходами или люди с ограниченными возможностями. Но в первую очередь речь идет о семьях с детьми и людях старшего возраста», — прокомментировал представитель пресс-службы.

В настоящее время благосостояние семей вычисляется на основе их денежных доходов, но при этом не берутся в расчет нефинансовые блага, полученные от государства, например, продукты на молочной кухне для детей, бесплатные лекарства или коляски для инвалидов.

Личный счет,Росстат,
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