При каких обстоятельствах можно не платить за ЖКУ

Согласно статье 155 Жилищного кодекса, плата за ЖКУ вносится на основании платежного документа, однако при его отсутствии обязанности оплачивать ЖКУ нет. Об этом «Российской газете» заявил член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. Но платежи могут быть не только в бумажной форме, но и электронной, в частности, в ГИС ЖКХ. При их наличии человек обязан произвести оплату, отметил он.

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Соответственно, платить нужно, если в почтовом ящике платежки нет, но в информационной системе присутствуют данные по квартире, отметил эксперт.

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Бывают случаи, когда квитанции нет ни на бумаге, ни в личном кабинете, ни в ГИС ЖКХ. В таком случае разрешается до момента выставления квитанции не платить за услуги ЖКХ. Важный нюанс – необходимо зафиксировать отсутствие бумажного и платежного документов, обратившись в управляющую и ресурсоснабжающие организации. Также можно сообщить об этом совету дома, добавил Гордеев.

Если ЖКУ были предоставлены, отказываться платить лишь на основании отсутствия квитанции неправильно.

«Речь только о том, что можно не платить, не зная размера начислений. Как только платежный документ появился в том или ином виде (хоть и с опозданием), отсчитываем 10 дней и платим», – пояснил эксперт.

Разбирательства требуют ситуации, когда в платежке не указаны сведения о поставщике, плату начислили с очевидной арифметической ошибкой, есть конфликт между поставщиками услуг и гражданами из-за качества коммунальных услуг, требуемое снижение платы не выполнили, есть подозрения на умышленное введение в заблуждение. У потребителей есть право направить и управляющей организации, и в ресурсоснабжающие организации, с которыми есть прямые договоры, требование о проведении сверки расчетов.

Часть 11 статьи 161 Жилищного кодекса предусматривает обязанность управляющей организации участвовать в разбирательствах, связанных с качеством коммунальных услуг и неправильными начислениями даже при наличии прямых договоров о предоставлении коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями.

Часть 7.5 статьи 155 ЖК РФ предполагает, что потребители должны производить оплату за коммунальные услуги, предоставляемые по прямым договорам, на банковские счета поставщиков. Эксперт также указал на то, что расчетные центры не являются поставщиками коммунальных услуг. С ними собственники не имеют договорных обязательств.