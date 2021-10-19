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В России подорожают такси и доставка еды

Мария Иванова
1 час назад

Российские сервисы такси и доставки еды начали вводить сборы в размере от одного до нескольких десятков рублей, оплачиваемые пользователями. Об этом рассказал «Коммерсант».

Цены на доставку еды и такси вырастут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным газеты, сервисные сборы появились у «Ситимобила», Delivery Club и «Яндекс.Еды».

Представители «Ситимобила» рассказали изданию, что сбор в 1–4,5 рубля будет включен в стоимость поездки. В компании это назвали «необходимым решением в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру». Доход от сбора планируют направлять на развитие сервиса.

«Это не отразится на доходах непосредственно водителей», - подчеркнули в «Ситимобиле».

По подсчетам «Коммерсанта», за три месяца сервис может получить от сборов 50–225 млн рублей.

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В «Яндекс.Такси» рассказали, что сбора с пользователей у них нет: компания берет с таксопарков «плату за программное обеспечение» (с каждого заказа). Размер комиссии меняется от региона к региону (также зависит от тарифа) и составляет примерно 20 процентов от стоимости поездки. Полученные средства компания в том числе направляет на субсидии водителям.

«Коммерсант» отмечает, что в этом году сбор начал появляться у крупнейших сервисов доставки еды - «Яндекс.Еды» (29 рублей за заказ) и Delivery Club (от 1 до 29 рублей).

Аналитики Bank of America (BofA) ранее подсчитали, что к началу 2021 года поездки на такси у крупнейших онлайн-агрегаторов России подорожали на 50–70 процентов (по сравнению с весной 2020-го).

В Общественном совете по развитию такси предупреждали, что к концу года тарифы на поездки в такси могут увеличиться еще на пять-десять процентов из-за роста цен на топливо.

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