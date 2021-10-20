Выплаты на детей к школе прекратятся с 1 ноября

Юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская напомнила, что с 1 ноября прекращается единовременная выплата на детей к школе. Это 10 тысяч рублей, которые перечислялись родителям, пишет Life.

Многие родители уже получили эти деньги, но тем, кто не успел, нужно поторопиться. Если не подать заявление до 1 ноября, то право на выплату исчезнет, — пояснила эксперт.

Данные выплаты доступны тем, кто зарегистрирован на портале госуслуг. При этом деньги поступят не только на карты «Мир», но и на карты других систем. При заполнении заявления необходимо указывать не номер карты, а номер счёта в банке. Он должен быть открыт непосредственно на родителя ребёнка.