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Юрист предупредила о прекращении выплат на детей с 1 ноября

News.ruиещё 35
15 минут назад

Юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская напомнила, что с 1 ноября прекращается единовременная выплата на детей к школе. Это 10 тысяч рублей, которые перечислялись родителям, пишет Life.

Выплаты на детей к школе прекратятся с 1 ноября
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Многие родители уже получили эти деньги, но тем, кто не успел, нужно поторопиться. Если не подать заявление до 1 ноября, то право на выплату исчезнет, — пояснила эксперт.

Данные выплаты доступны тем, кто зарегистрирован на портале госуслуг. При этом деньги поступят не только на карты «Мир», но и на карты других систем. При заполнении заявления необходимо указывать не номер карты, а номер счёта в банке. Он должен быть открыт непосредственно на родителя ребёнка.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин пописал распоряжение о выделении дополнительных 28,3 миллиарда рублей на поддержку семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет, сообщается на сайте правительства. Речь идёт о ежемесячной выплате, которая зависит от среднедушевого дохода семьи.

Личный счет,Михаил Мишустин,
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