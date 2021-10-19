Доллар по ₽100: экономисты дали прогноз на декабрь

Экономисты, опрошенные радиостанцией «Говорит Москва», допустили, что к Новому году курс доллара достигнет ста рублей. По их мнению, привести к этому может инфляция и падение цен на энергоресурсы.

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Директор ИК «ФИНАМ» по стратегии Ярослав Кабаков считает, что мир испытает очередной экономический шок, если темпы роста инфляции не замедлятся.

По его мнению, новая девальвация рубля возможна, так как единовременные выплаты населению подхлестнули инфляцию.

«Это те деньги, которые население быстро тратит в продовольственном ритейле. Покупая и наблюдая рост цен, они еще больше стремятся покупать впрок», - объяснил он.

Экономист Максим Тищенко считает, что цены на энергоресурсы рухнут после недавнего взлета и это ударит по рублю.

«Вероятность позитивного сценария - один к ста. <…> Европейцы будут экономить до последнего - будут ходить в шубах по дому, но газ не включат. С этого пика цены кубарем полетят вниз», - подчеркнул он.

По мнению Тищенко, дешеветь начнут и газ, и уголь, и нефть, поэтому «экономику нужно будет выправлять».

«Чтобы повысить конкуренцию своей продукции, нужно будет обесценить рубль. Поэтому, вероятно, мы будем близки к Новому году к доллару по сто», - заключил он.

Экономист Дмитрий Голубовский ранее заявил, что курс доллара может взлететь до ста рублей, но не в этом году, а в ближайшие несколько лет. В ближайшие месяцы, по его мнению, доллар способен вырасти до 80 - 85 рублей.

По мнению Голубовского, обвал рубля могут спровоцировать высокая инфляция и геополитическая напряженность.