Когда можно взять кредит по низкой ставке: ответ банкира

Для привлечения новых клиентов банки могут предлагать специальные скидки в канун летних отпусков и новогодних праздников. Об агентству «Прайм» сообщил управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков.
«Ставки по кредитам зависят главным образом от размера ключевой ставки ЦБ: она определяет стоимость денег в экономике, которая, в свою очередь, зависит от уровня инфляции в стране. Кроме того, каждый банк в свое предложение закладывает стоимость риска. Однако в зависимости от сезона – в канун летних отпусков или новогодних праздников – могут появляться специальные скидки, когда банки, жертвуя своей прибылью, стараются привлечь больше новых клиентов», — отметил эксперт.
Спиваков при этом указал, что идеального времени для оформления кредита нет, всегда нужно учитывать личные обстоятельства. Перед обращением в банк за ссудой нужно взвесить все «за» и «против» и оценить, как кредит поможет в решении долгосрочных задач, советует эксперт.
В идеале, по словам Спивакова, выплаты по займам должны составлять не более 50% от ежемесячного дохода.
«Если они выше, растет риск потери привычного уровня жизни или ухода в «просрочку». А уменьшить давление на бюджет можно в период снижения ставок на рынке с помощью рефинансирования», — подытожил Спиваков.
Ранее сообщалось, что с начала 2021 года уровень просроченных долгов россиян по кредитам вырос на 7,9%, увеличившись на 73 млрд рублей.