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Когда можно взять кредит по низкой ставке: ответ банкира

Лера Букина
48 минут назад

Для привлечения новых клиентов банки могут предлагать специальные скидки в канун летних отпусков и новогодних праздников. Об агентству «Прайм» сообщил управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка» Андрей Спиваков.

Когда можно взять кредит по низкой ставке: ответ банкира
Фото: ТАССТАСС

«Ставки по кредитам зависят главным образом от размера ключевой ставки ЦБ: она определяет стоимость денег в экономике, которая, в свою очередь, зависит от уровня инфляции в стране. Кроме того, каждый банк в свое предложение закладывает стоимость риска. Однако в зависимости от сезона – в канун летних отпусков или новогодних праздников – могут появляться специальные скидки, когда банки, жертвуя своей прибылью, стараются привлечь больше новых клиентов», — отметил эксперт.

Спиваков при этом указал, что идеального времени для оформления кредита нет, всегда нужно учитывать личные обстоятельства. Перед обращением в банк за ссудой нужно взвесить все «за» и «против» и оценить, как кредит поможет в решении долгосрочных задач, советует эксперт.

В идеале, по словам Спивакова, выплаты по займам должны составлять не более 50% от ежемесячного дохода.

«Если они выше, растет риск потери привычного уровня жизни или ухода в «просрочку». А уменьшить давление на бюджет можно в период снижения ставок на рынке с помощью рефинансирования», — подытожил Спиваков.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года уровень просроченных долгов россиян по кредитам вырос на 7,9%, увеличившись на 73 млрд рублей.

Личный счет,Андрей Спиваков,Райффайзенбанк Австрия,Центральный банк России,
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