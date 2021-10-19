Когда можно взять кредит по низкой ставке: ответ банкира

«Ставки по кредитам зависят главным образом от размера ключевой ставки ЦБ: она определяет стоимость денег в экономике, которая, в свою очередь, зависит от уровня инфляции в стране. Кроме того, каждый банк в свое предложение закладывает стоимость риска. Однако в зависимости от сезона – в канун летних отпусков или новогодних праздников – могут появляться специальные скидки, когда банки, жертвуя своей прибылью, стараются привлечь больше новых клиентов», — отметил эксперт.