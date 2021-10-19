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В АТОР сообщили о падении цен на туры в Египет

Лера Букина
24 минуты назад

Турпакет из России на курорты Египта в этом зимнем сезоне обойдется россиянам как минимум в 50-60 тысяч рублей в неделю на двоих, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

В АТОР сообщили о падении цен на туры в Египет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 9 ноября Россия снимает ограничения на рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение, напоминает «Прайм».

«Если сейчас средняя стоимость турпакета в Египет от 50 тысяч рублей на неделю, включая перелет и отель «все включено», то Египет до этого был от 70-80 тысяч на двоих в аналогичную гостиницу. Гостиницы не будут снижать цены. Спрос есть на всех рынках, не только на российском. Ну а конечная цена турпакета будет стартовать от 50-60 тысяч рублей», — сообщил Горин.

Он прогнозирует, что Египет станет одним из лидеров зимних зарубежных путешествий.

"Прайс на курорты безумный": турагенты — о ценах на Египет

Ранее сообщалось, что Египет возглавил топ популярных зарубежных направлений у россиян на ноябрьские праздники. На втором месте оказалась Турция, на третьем – ОАЭ.

Личный счет,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,
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