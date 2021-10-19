В АТОР сообщили о падении цен на туры в Египет

«Если сейчас средняя стоимость турпакета в Египет от 50 тысяч рублей на неделю, включая перелет и отель «все включено», то Египет до этого был от 70-80 тысяч на двоих в аналогичную гостиницу. Гостиницы не будут снижать цены. Спрос есть на всех рынках, не только на российском. Ну а конечная цена турпакета будет стартовать от 50-60 тысяч рублей», — сообщил Горин.