Три новые выплаты получат россияне с 1 ноября

Также изменится размер пособий для семей с детьми и пенсионеров. В Москве медработникам начнут доплачивать по 200 рублей за каждого привитого сверх плана пациента. Для поддержки семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет выделено 28,3 млрд рублей. Эта мера коснётся, в первую очередь, малообеспеченных, суммы выплат будут зависеть от среднедушевого дохода семьи.