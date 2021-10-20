Россияне назвали четыре способа разбогатеть

Большинство россиян считают, что самыми надежными способами повысить свое благосостояние являются стремление больше и лучше работать, а также получение образования. Об этом со ссылкой на исследование «Сбер Управление Активами» сообщает РИА Новости.

Исследование было проведено в сентябре в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек. При этом участники опроса могли дать множественный ответ.

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«Главными способами повышения доходов россияне по-прежнему считают необходимость больше и лучше работать (67,7%) и получить образование (56,7%)», - говорится в документе.

Аналитики также отметили, что еще 44,8% респондентов намерены добиться богатства с помощью собственного бизнеса, а 38,6% считают, что смогут разбогатеть при помощи инвестиций.

«Доля россиян, которые считают, что надо инвестировать и зарабатывать деньги на финансовом рынке в 2021 году заметно увеличилась. В 2020 году такого мнения придерживались 29,5% респондентов», - заявили авторы исследования.

При этом вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Игорь Мамонтов подчеркнул, что увеличение доли россиян, готовых инвестировать свои накопления, вовсе не означает, что они уже начали игру на бирже.

«Между желанием и его осуществлением всегда есть дистанция: людям нужно всесторонне изучить вопрос, чтобы принять взвешенное решение», - пояснил он.

Ранее финансовый директор ГК Vesta Development Юлия Смагина назвала «неубиваемым» способом вложения денег инвестиции в недвижимость. При этом, по ее словам, традиционно более доходными считаются вложения в коммерческую недвижимость: офисы, торговые помещения, склады.