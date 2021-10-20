Россиянам назвали подходящее время для продажи долларов

Перед продажей долларов необходимо понять, в какой валюте считать доходность. Если инвестор считает ее в долларах и большую часть активов держит в иностранной валюте, то ему никогда не следует продавать доллары, но есть нюансы. Об этом агентству «Прайм» заявил управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко.

Фото: ТАСС ТАСС

Продавать необходимое количество долларов нужно тогда, когда рубль находится выше среднего значения за последний год. Для начала нужно определить для себя цель, для которой нужны рубли, отметил Ревенко. Это может быть крупная покупка или инвестиции.

Видео дня

В настоящее время многие российские компании платят высокие дивиденды, их размер может доходить до 10% в рублях, подчеркнул эксперт. Нынешняя дивидендная доходность является крайне высокой, и часть инвесторов готовы принимать риски рубля и российских акций для получения повышенной дивидендной доходности. Тогда и нужно подумать о продаже американской валюты для покупки акций отечественных компаний, считает Ревенко.

«Также замечу, что российский рынок акций вырос на 30% с начала 2021 года, и это еще один повод подумать о частичной замене доллара на рубли. При этом мы традиционно рекомендуем держать не менее трети портфеля в твердой валюте. В первую очередь — это доллар», — заявил собеседник агентства.

Ревенко обратил внимание на то, что налоги нужно оплачивать в рублях, даже если инвестпортфель в долларовых инструментах. В случае если налог удерживает по итогам года брокер, то нужно заранее перевести доллары в рубли по выгодному курсу.

Инвесторам, считающим доходность в рублях, следует продавать валюту при выполнении нормы доходности, которую они себе задали, заключил Ревенко.