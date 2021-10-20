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Отдых на Мальдивах оказался дешевле, чем в Анапе

Лера Букина
55 минут назад

В России наблюдается существенный рост спроса на поездки на островные курорты. За три квартала 2021 года продажи туров на Мальдивы, Сейшелы, Кубу и в Доминикану выросли в несколько раз, сообщили «Известиям» представители туротрасли. При этом по цене это сопоставимо с другими массовыми направлениями.

Отдых на Мальдивах оказался дешевле, чем в Анапе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агрегатора Level Trevel, продажи путевок на Мальдивы выросли на 116%. Спрос на поездки на Кубу увеличился на 32%, в Доминикану — на 76%.

Один из главных факторов большого спроса на островной отдых - закрытые границы со странами, куда россияне раньше чаще всего отправлялись отдыхать. Также отмечается, что путевки по этим направлениям оказались на одном уровне или даже дешевле, чем другие массовые направления. Как рассказали в АТОР, недельный тур на двоих в Доминикану в настоящее время можно купить по цене от 120 тысяч рублей, включая перелет. Это сопоставимо с Турцией, Египтом, премиальным сегментом Краснодарского края и Крыма. Например, цены на туры в Анапу в летний период с проживанием в пятизвездочном отеле доходили до 550 тысяч рублей, такой же тур на Мальдивы стоил 450 тысяч рублей.

В Ассоциации туроператоров России прогнозируют сохранение высокого спроса на островные курорты в ближайшие месяцы. Также набрать популярность могут туры в другие страны с высоким уровнем отелей и доступной ценой, например, в Мексику.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин на пресс-конференции заявил, что турпакет из России на курорты Египта в этом зимнем сезоне обойдется россиянам как минимум в 50-60 тысяч рублей в неделю на двоих.

Личный счет,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,газета "Известия",
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