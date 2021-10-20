Два курганских депутата лишились мандатов по требованию прокурора

Курганская городская дума по представлению прокурора досрочно лишила мандатов депутатов Сергея Бардина и Романа Кайгородова. Оба депутата нарушили антикоррупционное законодательство в части предоставления неполных и недостоверных сведений в декларациях о доходах, пояснил прокурор на заседании гордумы.

«Депутат Бардин в справке о доходах не указал доход, полученный от трудовой деятельности, продажи квартиры и автомобиля, не указал земельный участок и три автомобиля, находящиеся в собственности. Также были не отражены сведения об учредительстве в размере 100% участия в двух юридических лицах. Аналогичные нарушения допущены Бардиным в сведениях о доходах и имуществе супруги и несовершеннолетних детей», — сообщил прокурор Кургана Виталий Долгушин.

Кайгородов не указал в декларации доход, полученный им от трудовой деятельности и продажи автомобиля. Также, являясь учредителем ООО, он не отразил эти сведения в справке о доходах.

Депутаты гордумы единогласно проголосовали за лишение мандата Сергея Бардина. При голосовании по вопросу лишения мандата Романа Кайгородова один депутат воздержался.

Инсайд URA.RU о скорой отставке двух депутатов гордумы подтвердился. По словам инсайдера, в депутатском корпусе думы Кургана отставки ждут тех, кто голосовал против кандидатуры Елены Ситниковой на пост главы города.

Ранее URA.RU писало, что шадринская прокуратура нашла нарушения в декларациях о доходах и имуществе у четырех депутатов гордумы Шадринска. Мандата лишился один депутат — Валерий Мурзин. В своей декларации он не указал, что проживает с семьей в доме родителей, который ему не принадлежит.