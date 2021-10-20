Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.80
Войти в почту

Два курганских депутата лишились мандатов по требованию прокурора

Ura.Ruиещё 1
10 часов назад

Курганская городская дума по представлению прокурора досрочно лишила мандатов депутатов Сергея Бардина и Романа Кайгородова. Оба депутата нарушили антикоррупционное законодательство в части предоставления неполных и недостоверных сведений в декларациях о доходах, пояснил прокурор на заседании гордумы.

Два курганских депутата лишились мандатов по требованию прокурора
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Депутат Бардин в справке о доходах не указал доход, полученный от трудовой деятельности, продажи квартиры и автомобиля, не указал земельный участок и три автомобиля, находящиеся в собственности. Также были не отражены сведения об учредительстве в размере 100% участия в двух юридических лицах. Аналогичные нарушения допущены Бардиным в сведениях о доходах и имуществе супруги и несовершеннолетних детей», — сообщил прокурор Кургана Виталий Долгушин.

Кайгородов не указал в декларации доход, полученный им от трудовой деятельности и продажи автомобиля. Также, являясь учредителем ООО, он не отразил эти сведения в справке о доходах.

Депутаты гордумы единогласно проголосовали за лишение мандата Сергея Бардина. При голосовании по вопросу лишения мандата Романа Кайгородова один депутат воздержался.

Инсайд URA.RU о скорой отставке двух депутатов гордумы подтвердился. По словам инсайдера, в депутатском корпусе думы Кургана отставки ждут тех, кто голосовал против кандидатуры Елены Ситниковой на пост главы города.

Ранее URA.RU писало, что шадринская прокуратура нашла нарушения в декларациях о доходах и имуществе у четырех депутатов гордумы Шадринска. Мандата лишился один депутат — Валерий Мурзин. В своей декларации он не указал, что проживает с семьей в доме родителей, который ему не принадлежит.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Личный счет,Роман Кайгородов,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители