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Экономист: наличные деньги полностью исчезнут

Мария Иванова
47 минут назад

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников считает, что наличные деньги исчезнут из оборота с ростом объемов интернет-торговли. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Экономист: наличные деньги полностью исчезнут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как исчезнут скоро фиатные деньги, то есть наличные деньги, так и исчезнет обычная торговля», - уверен Калашников.

Он отметил, что количество посредников между онлайн-магазином и производителем минимально, благодаря чему в интернет-торговле, в отличие от сетевых магазинов, нет искусственного повышения цен.

Эксперты Boston Consulting Group (BCG) ранее включили Россию в пятерку мировых лидеров по отказу от платежей наличными.

Такие результаты объяснили «русским чудом», о котором впервые заговорили в 2018 году. За 2010-2018 годы в стране выявили 30-кратный рост числа безналичных платежей - с 5,8 до 172 в год на человека, таких результатов не показала ни одна из стран Европы.

Управляющий директор BCG Макс Хаузер отмечал, что «русское чудо» усилилось, так как пандемия дала толчок развитию цифровых технологий

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев объяснял, что для экономики лучше, когда деньги находятся не на руках у граждан, а на банковских счетах. Средства, хранящиеся в банке, приносят прибыль их владельцу, но еще больше - самой кредитной организации.

По мнению экономиста Владислава Жуковского, политика по переводу страны на безналичные расчеты связана с желанием властей контролировать денежные потоки.

В то же время глава Гознака Аркадий Трачук заявлял, что бумажные банкноты будут востребованы еще долго, а электронные деньги заменят их не скоро. По мнению Трачука, в мире еще не появились электронные платежные инструменты, превосходящие купюры по степени надежности и удобства

Личный счет,Макс Хаузер,Аркадий Трачук,Дмитрий Журавлев,Сергей Калашников,РАНХиГС,Радиостанция "Говорит Москва",
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